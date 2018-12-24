Тюменские школьники из-за морозов остались дома

Понедельник, 24 декабря, в Тюмени станет самым холодным днем на этой неделе.

Сейчас, по данным Яндекса, за окном −34°, но ощущается как −39 °С. Из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-9 классов отменены.

Днем воздух прогреется до −30°, к вечеру потеплеет до −26. Последующие дни будут менее морозными, преимущественно пасмурными, возможны небольшой снег. Во вторник −24, в среду и четверг - −25 −20. К выходным потеплеет на несколько градусов. В пятницу −15, в субботу, которая будет на этой неделе рабочей - −14, в воскресенье столбик термометра днем задержится на отметке в −18 °С.