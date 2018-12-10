Тюмень за день: 10 декабря

В Тюмени похолодало, но ненадолго
Начало недели в Тюмени выдалось по-настоящему зимним. Температура воздуха этим утром составила –21ºC, такая погода сохранится в течение дня, к вечеру возможно похолодание до –25ºC.
Лучших в поварском деле выберут в Тюмени
Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УрФО в Тюменской области по номинации "Лучший повар" пройдет в Тюмени с 11 по 14 декабря.
Главную елку города откроют на площади 400-летия Тюмени 27 декабря
Торжественное открытие главной зеленой красавицы состоится на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 15 часов. Здесь же откроют Резиденцию Деда Мороза и главный каток, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".
Тюменцам расскажут о компетенциях будущего
В Тюменском технопарке пройдет лекция известного бизнес-тренера, консультанта по стратегическому мышлению Аркадия Цукера. Темой встречи станут компетенции будущего.
Тюменские студенты придумали онлайн-сервис по выгулу чужих собак
Первый в России online-сервис для выгула собак разработали студенты Тюменского государственного университета. Система Walkie-Doggiе напоминает современное такси, заказ которого осуществляется с помощью приложения. Сервис полезен и для владельцев четвероногих, и для тех, кто не против погулять с чужими питомцами, в том числе за деньги.
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