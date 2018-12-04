На трассе Тюмень — Екатеринбург временно закроют движение

По сообщению ФКУ "Уралуправтодор", в эту пятницу, 7 декабря, на трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень закроют движение. Здесь пройдут работы по установке надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетного строения планируется полное закрытие движения:

— с 00:00 до 00:40 на км 316+900 (у поворота на п. Московский, рядом с кафе "Монарх");

— с 01:30 до 02:10 на км 312+358 (у поворота на д. Посохова);

— с 05:00 до 05:40 на км 305+245 (у поворота на п. Перевалово).

Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следить за знаками.

До конца 2018 года "Уралуправтодор" установит восемь надземных пешеходных переходов на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе. Переходы будут оборудованы подъемными платформами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.