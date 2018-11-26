В Тюмени продлят маршруты №3, 24, 76

В Тюмени с 1 декабря меняются схемы движения и расписание автобусов №3 "Центральный рынок — п. Тарманы", №24 "з-д "Нефмемаш — п. Тарманы" и №76 "п. Тарманы — РОВД Тюменского района".

По сообщению Тюменьгортранса, эти маршруты продлеваются до конечного остановочного пункта "ул. Газопромысловая". В схемы движения включаются промежуточные остановочные пункты в прямом и обратном направлениях: "ул. Академика Сахарова" и "ул. Газопромысловая", а также остановка в направлении из города "Тарманы".

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Уточнить расписание также можно будет по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.