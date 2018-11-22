На улице Котовского организовано одностороннее движение

09:46 22 ноября 2018
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В Тюмени временно изменилась организация движения на улице Котовского. На участке от улицы Пржевальского до улицы Мельникайте действует одностороннее движение. Изменения вводятся на время ремонтных работ по улицы Одесской

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на участке несет службу наряд ДПС, ориентируя невнимательных автомобилистов, которые не обращают внимания на установленные дорожные знаки и следуют по встречной полосе. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее в этом районе, заранее планировать маршруты, учитывая изменения в организации дорожного движения. Пути объезда:  улица Республики и улица 50 лет Октября.

Теги: ограничение движения
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