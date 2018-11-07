На Московском тракте ночью ограничат движение

По информации ФКУ "Уралуправтодор", 8 ноября на 319-м километре трассы Екатеринбург—Тюмень, возле поворота на деревню Дербыши, в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода будет закрыто движения транспорта. Трасса будет полностью перекрыта с 01:00 до 01:40 для безопасного монтажа пролетного строения.

Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м. Водители, которые едут на легковом автомобиле в сторону Тюмени, смогут также объехать закрытый участок через посёлок Московский и деревню Дербыши.

До конца 2018 года ФКУ "Уралуправтодор" установит надземные пешеходные переходы на следующих участках трассы Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе: на 296 км (у поворота на с. Успенка), на 301 км (у поворота на д. Ушакова), на 305 км (у поворота на п. Перевалово), на 307 км (у поворота на д. Зубарева), на 310 км (у поворота на с. Гусево), на 312 км (у поворота на д. Посохова), на 317 км (у поворота на п. Московский, рядом с кафе "Монарх"), на 318 км (у поворота на ул. Трактовую д. Дербыши).