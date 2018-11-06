Мошенники выманили у мужчины крупную сумму под предлогом интим-услуг

В Ишиме с заявлением о хищении денег обратился местный житель, решивший воспользоваться услугами интимного характера по найденному в интернете объявлению.

25-летний молодой человек нашел соответствующее предложение в одной из соцсетей и начал переписку с девушкой. Она попросила мужчину перевести 1,5 тысячи рублей. Когда условие было выполнено, он попросил ее номер телефона. Девушка назвала адрес для встречи, а когда молодой человек подъехал по указанному адресу, то неизвестная снова попросила перевести деньги. Мужчина выполнял все условия, в какой-то момент связь с девушкой прекратилась. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, стражи порядка пытаются установить личность человека, причастного к мошенничеству.