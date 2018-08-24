Тюмень за день: 23 августа

Конкурс "Тюменская марка" приглашает народных экспертов и готовит призы
Жителей Тюмени, которым исполнилось 18 лет, приглашают стать народными экспертами и принять участие в конкурсе "Тюменская марка - 2018". Самым активным приготовлены ценные призы, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
В Тюменской области начинают ставить прививки от гриппа
Прививочная кампания против гриппа в регионе стартует 27 августа. В этом году привить против гриппа планируется не менее 45 % населения, лиц из групп риска - не менее 75 %.
Подведение итогов выставки форума "Мы вместе" пройдет в Тюмени
Торжественное подведение итогов выставки лучших проектов и технологий негосударственных организаций, состоявшейся в рамках форума активных граждан Тюменской области "Мы вместе", пройдет 24 августа в Региональном центре "Семья".
Бесплатные билеты в кинотеатр разыгрывает "Афиша Тюмень | КтоКуда72"
Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило в социальной сети Instagram розыгрыш билетов в кинотеатр "Премьер". Два победителя получат приглашения в кино на две персоны. Первый фильм – "Отель Артемида", второй мультфильм – "Вилли и крутые тачки".
Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач РФ" главврачу ФЦН Тюмени Альберту Суфианову
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" указом президента Владимира Путина присвоено главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову.
Депутат Госдумы от Тюменской области отказался от пенсионных льгот
Представляющий в Государственной думе Тюменскую область депутат Иван Квитка принял решение добровольно отказаться от пенсионных льгот, положенных ему из-за работы в парламенте.
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