Тюмень за день: 23 августа

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Конкурс "Тюменская марка" приглашает народных экспертов и готовит призы

Жителей Тюмени, которым исполнилось 18 лет, приглашают стать народными экспертами и принять участие в конкурсе "Тюменская марка - 2018". Самым активным приготовлены ценные призы, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

В Тюменской области начинают ставить прививки от гриппа

Прививочная кампания против гриппа в регионе стартует 27 августа. В этом году привить против гриппа планируется не менее 45 % населения, лиц из групп риска - не менее 75 %.

Подведение итогов выставки форума "Мы вместе" пройдет в Тюмени

Торжественное подведение итогов выставки лучших проектов и технологий негосударственных организаций, состоявшейся в рамках форума активных граждан Тюменской области "Мы вместе", пройдет 24 августа в Региональном центре "Семья".

Бесплатные билеты в кинотеатр разыгрывает "Афиша Тюмень | КтоКуда72"

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило в социальной сети Instagram розыгрыш билетов в кинотеатр "Премьер". Два победителя получат приглашения в кино на две персоны. Первый фильм – "Отель Артемида", второй мультфильм – "Вилли и крутые тачки".

Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач РФ" главврачу ФЦН Тюмени Альберту Суфианову

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" указом президента Владимира Путина присвоено главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову.

Депутат Госдумы от Тюменской области отказался от пенсионных льгот

Представляющий в Государственной думе Тюменскую область депутат Иван Квитка принял решение добровольно отказаться от пенсионных льгот, положенных ему из-за работы в парламенте.