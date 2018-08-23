Бесплатные билеты в кинотеатр разыгрывает "Афиша Тюмень | КтоКуда72"

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило в социальной сети Instagram розыгрыш билетов в кинотеатр "Премьер".

Два победителя получат приглашения в кино на две персоны. Первый фильм – "Отель Артемида", второй мультфильм – "Вилли и крутые тачки".

Конкурс в Instagram продлится до 27 августа. Чтобы принять участие, необходимо быть подписанным на аккаунт, поставить "лайк" к публикации о розыгрыше и отметить в комментариях трех друзей (повторяться нельзя). Победителей объявят с помощью генератора случайных чисел.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.