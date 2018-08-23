В Тюменской области начинают ставить прививки от гриппа

Прививочная кампания против гриппа в регионе стартует 27 августа.

В этом году привить против гриппа планируется не менее 45 % населения, лиц из групп риска - не менее 75 %.

В группы риска согласно национальному календарю профилактических прививок входят дети, посещающие детсады и школы, медработники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Также вакцинация осуществляется за счет средств граждан и средств работодателей: работники торговли, работники промышленных предприятий, работники птицеводческих хозяйств и так далее.

Вакцинация проводится в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, выездными прививочными бригадами в организациях. Планируется работа вакциномобилей.

Дети, не посещающие организованные коллективы, и не работающие граждане могут привиться в поликлиниках по месту жительства,сообщает региональное управление Роспотребнадзора.