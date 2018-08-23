Подведение итогов выставки форума "Мы вместе" пройдет в Тюмени

Фото пресс-службы Дворца "Пионер"

Торжественное подведение итогов выставки лучших проектов и технологий негосударственных организаций, состоявшейся в рамках форума активных граждан Тюменской области "Мы вместе", пройдет 24 августа в Региональном центре "Семья".

В ходе мероприятия участники, активно проявившие себя на форуме, получат благодарственные письма и подарки от директора центра "Семья" Елены Перминовой, а также от приглашенных гостей – депутатов Тюменской областной Думы Елены Кашкаровой и Владимира Столярова.

Напомним, на выставке в рамках форума активных граждан Тюменской области "Мы вместе", который прошел 16 августа, было представлено 65 проектов по направлениям "Развитие добровольчества и благотворительности", "Милосердие и забота", "Семья и активное долголетие", "Дети и молодежь", "Наше наследие", "Наш город", "Профилактическая помощь".

Форум объединил представителей власти, представителей СО НКО и бизнеса, сообщили в пресс-службе Центра "Семья".