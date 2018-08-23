Депутат Госдумы от Тюменской области отказался от пенсионных льгот

Представляющий в Государственной думе Тюменскую область депутат Иван Квитка принял решение добровольно отказаться от пенсионных льгот, положенных ему из-за работы в парламенте - об этом со ссылкой на самого политика сообщает URA.RU.

Квитка, который является руководителем межрегионального координационного совета "Единой России", принял такое решение после заседания генерального совета партии, на котором секретарь совета Андрей Турчак призвал депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в поддержку необходимых изменений в пенсионной системе отказаться от собственных льгот.

Тюменский депутат поддерживает инициативу Турчака. "Считаю, что это верное решение, которое будет способствовать оптимизации пенсионной системы страны", — добавил Квитка.

URA.RU напоминает, что "Единая Россия" выступила с рядом инициатив:

региональные власти должны сохранить льготы, полагающиеся женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, несмотря на поэтапное увеличение пенсионного возраста, в предпенсионном возрасте будет обязательная бесплатная диспансеризация и дополнительный отпуск.

Иван Квитка - депутат Государственной думы пятого, шестого и седьмого созывов, член президиума Генерального совета партии "Единая Россия", руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии.

Фото tyumen.er.ru