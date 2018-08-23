Конкурс "Тюменская марка" приглашает народных экспертов и готовит призы

Жителей Тюмени, которым исполнилось 18 лет, приглашают стать народными экспертами и принять участие в конкурсе "Тюменская марка - 2018". Самым активным приготовлены ценные призы, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Народные эксперты будут выезжать на предприятия, осматривать производства, высказывать мнения об их продукции и выставлять оценки.

Чтобы стать экспертом, необходимо зайти на сайт www.marka72.ru, нажать вкладку "Регистрация для участников конкурса и народных экспертов", внести свое имя, телефон и ответить на несколько вопросов о конкурсе.

"Условия для регистрации населения в статусе "народных экспертов" просты. Мы хотим, чтобы конкурс стал народным, и возможность оценить продукцию предприятий получили жители разных возрастов, образования, привычек и вкусов. Тем самым будет достигнута общая объективная и непредвзятая оценка товаров и услуг участников. Лучшие из них получат статус победителя конкурса, известность и призы", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Экскурсии на предприятия начнутся с 27 сентября и продлятся почти месяц. Выставка "Тюменская марка - 2018" состоится 26-27 октября, в ходе которой 100 предприятий будут презентовать свою продукцию жителям всего города.

Регистрация "народных экспертов" открыта до 7 сентября. Телефон горячей линии: 288-401.