Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач РФ" главврачу ФЦН Тюмени Альберту Суфианову

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" указом президента Владимира Путина присвоено главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову.
Альберт Акрамович – один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков, что подтверждается избранием его в 2015 году в действительные члены Всемирной Академии нейрохирургов, насчитывающей всего 100 врачей во всем мире.
В результате эффективной организации работы ФЦН в учреждении ежегодно выполняется порядка 4 000 высокотехнологичных операций, из них более 850 операций выполняет сам Альберт Суфианов, сообщили в пресс-службе ФЦН.
За плечами Альберта Суфианова и его команды поистине уникальный опыт. В этом году Альберт Акрамович провел внутриутробную операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка с диагнозом "Гидроцефалия". Операция, которая стала первой в России и второй в мировой практике, прошла успешно.
"К операции такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), с коллегами обсуждали детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга. Этой операцией мы открыли целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь", - отметил профессор.
Альберт Суфианов – не только опытный практик, но и большой ученый. Развитию науки и образования он уделяет пристальное внимание. В 2016 году Альберт Акрамович создал и возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова на базе ФЦН в Тюмени. Впервые в истории уникальная клиническая база кафедры располагается не в Москве, а в регионе.
Профессор воспитал свыше 50 высококлассных нейрохирургов, 8 кандидатов наук. Является автором 300 печатных работ, многие из которых опубликованы в высокорейтинговых зарубежных научных изданиях, входит в состав редколлегий журналов "Нейрохирургия", "Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова", бразильский журнал "Нейрохирургия Бразилии".
"Мы стали уделять большое внимание молодым специалистам, патронаж над будущими профессионалами уже со студенчества. Первым значимым событием в этом направлении стала международная олимпиада по нейрохирургии, которая прошла в Тюмени в начале этого года. Теперь все больше студентов принимают участие в наших курсах, и это большой задел для нейрохирургии будущего", — говорит Альберт Суфианов.
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