Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный врач РФ" главврачу ФЦН Тюмени Альберту Суфианову

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" указом президента Владимира Путина присвоено главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову.

Альберт Акрамович – один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков, что подтверждается избранием его в 2015 году в действительные члены Всемирной Академии нейрохирургов, насчитывающей всего 100 врачей во всем мире.

В результате эффективной организации работы ФЦН в учреждении ежегодно выполняется порядка 4 000 высокотехнологичных операций, из них более 850 операций выполняет сам Альберт Суфианов, сообщили в пресс-службе ФЦН.

За плечами Альберта Суфианова и его команды поистине уникальный опыт. В этом году Альберт Акрамович провел внутриутробную операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка с диагнозом "Гидроцефалия". Операция, которая стала первой в России и второй в мировой практике, прошла успешно.

"К операции такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), с коллегами обсуждали детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга. Этой операцией мы открыли целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь", - отметил профессор.

Альберт Суфианов – не только опытный практик, но и большой ученый. Развитию науки и образования он уделяет пристальное внимание. В 2016 году Альберт Акрамович создал и возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова на базе ФЦН в Тюмени. Впервые в истории уникальная клиническая база кафедры располагается не в Москве, а в регионе.

Профессор воспитал свыше 50 высококлассных нейрохирургов, 8 кандидатов наук. Является автором 300 печатных работ, многие из которых опубликованы в высокорейтинговых зарубежных научных изданиях, входит в состав редколлегий журналов "Нейрохирургия", "Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова", бразильский журнал "Нейрохирургия Бразилии".