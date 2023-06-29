Альберту Суфианову присвоили звание "Почетный гражданин Тюменской области"

Фото - пресс-служба ФЦН

Главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберту Суфианову присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области", решение об этом приняли депутаты Тюменской облдумы 29 июня.

Всемирно известный врач-нейрохирург Альберт Суфианов, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города Тюмени, депутат Тюменской облдумы звания "Почетный гражданин Тюменской области" удостоен за заслуги в общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменского региона и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие края. 35 лет он работает в нейрохирургии, провел тысячи нейрохирургических операций - случаев, когда отказать нельзя, а спасать пациента нужно срочно, потому что никто из врачей не берется. Практически вся жизнь в операционной и с учениками.

Сам Суфианов считает, что это общая заслуга, и только при командном подходе можно добиться успехов в любой профессиональной сфере:

Я счастлив, что живу и работаю на Тюменской земле. Мне доверили лечить людей, развивать в крае одно из самых сложных направлений в медицине - нейрохирургию, как и все жители области - я вношу частицу своего труда на благо Сибирской территории и всей страны. Спасибо! За доверие, возможность нам вместе - создавать лучшее, прогрессивное, наше российское! Это звание для меня - стимул к новым трудовым подвигам! Благодарен за поддержку команде Федерального центра нейрохирургии и каждому, кто работает со мной и поддерживает мои начинания.

В пресс-службе ФЦН отмечают, что центр, который был построен при непосредственном руководстве Альберта Суфианова в Тюмени, за 12 лет работы достиг профессиональных вершин в лечении пациентов. В ультрасовременную клинику едут со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты нейрохирургии называют ФЦН - клиникой из будущего. Руководство Тюменского региона поддерживает новые проекты центра в сфере медицины, образовательной и научной деятельности. Каждый год в центре выполняется порядка 4000 оперативных вмешательств, почти 1000 операций проводит лично Альберт Суфианов.