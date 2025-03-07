Тюменский губернатор поздравил известного в нейрохирургии профессора с юбилеем

Сегодня день рождения отмечает главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ (Тюмень) Альберт Суфианов, из длинного списка регалий укажем, что он доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, член-корреспондент Российской Академии наук, член правления Ассоциации нейрохирургов России, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, директор учебно-научного института нейрохирургии РУДН. А еще Альберт Акрамович - почетный гражданин Тюмени, Тюменской области и депутат облдумы.

Тюменский ФЦН является одним из самых современных и успешных центров нейрохирургии в мире, в нем помощь получают пациенты не только со всей России, но и из других стран. За год в центре проводят до четырех тысяч операций в год, из них около тысячи операций высшей сложности главврач выполняет лично. В 2018 году он впервые в России провел внутриутробную операцию еще не родившемуся ребенку.

"Альберта Акрамовича я знаю много лет и всегда поражаюсь его профессионализму и влюбленности в работу. Для него нет неважных деталей или мелочей. Он готов часами рассказывать о работе клиники и ее успехах. Альберт Суфианов искренне "болеет" за свое великое дело. Именно благодаря его стремлению вникать в каждую деталь Тюмень — центр мировой нейрохирургии", - отметил губернатор Александр Моор.