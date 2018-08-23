В Тюмени до октября закрыли движение на участке улицы 50 лет ВЛКСМ

17:00 23 августа 2018
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Автомобильное движение по улице 50 лет ВЛКСМ на участке от Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района (улица Республики, 204в к3) до ООО "НПО Фундаментстройаркос" (улица Новаторов, 12 а) прекращено до 30 сентября.

Временное перекрытие дороги необходимо для выполнения работ по переустройству железнодорожных путей, переездов и теплотрассы при строительстве транспортной развязки на пересечении железной дороги с улицей Монтажников.

"Столь продолжительный период закрытия автомобильного движения связан с предоставлением ограниченных по продолжительности технологических окон собственниками инженерных коммуникаций", - пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Теги: дороги , ограничение движения , строительство
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