Тюменцам напоминают, как быть с правом собственности на гараж

Специалисты управления Росреестра по Тюменской области разъяснили, как оформить право собственности на гараж, расположенный в гаражном кооперативе.

В случае если гараж расположен в строении гаражного кооператива, которое в установленном законом порядке введено в эксплуатацию и, соответственно, не является самовольной постройкой, член гаражного кооператива, полностью внесший паевой взнос за гараж, приобретает право собственности на указанное имущество (пункт 4 статьи 218 Гражданского кодекса РФ).

Основанием для государственной регистрации права собственности является справка гаражного кооператива о выплате паевого взноса, выданная председателем гаражного кооператива.

Если строение, в котором расположены гаражи, возведено на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо создано без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, то такое строение является самовольной постройкой.

Право собственности на гараж в самовольно возведенном строении гаражного кооператива может быть признано в судебном порядке. В данном случае основанием для государственной регистрации права собственности на гараж будет являться вступивший в законную силу судебный акт о признании права собственности.

Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности на гараж для физических лиц составляет 2 тысячи рублей, для организаций — 22 тысячи рублей.