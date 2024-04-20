О гаражной амнистии рассказали тюменцам

Тюменцы тратят на оформление "гаражной амнистии" 5,5 – 6 тысяч рублей, сообщил директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев.
– Процесс реализации "гаражной амнистии" не сложный. При оформлении права собственности на гараж и земельный участок под ним с одновременной постановкой их на кадастровый учет уплата госпошлины не предусмотрена. Все процедуры бесплатны, – рассказал Киселев.
По его словам, собственник гаража сам оплачивает только услуги кадастрового инженера для подготовки схемы и межевания. В среднем эти затраты составляют около 5,5 – 6 тысяч рублей, сообщает Мегатюмень.
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