В Тюменской области началось оформление земельных участков, занятых гаражами

С 1 сентября в России заработал механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Гаражная амнистия продлится до 1 сентября 2026 года.

На кадастровый учёт одновременно будут ставить и земельный участок, и гараж. В Тюменской области еще в июле приняли закон, упрощающий процедуру оформления прав собственности на гаражи и на земельные участки под ними.

Юристы отмечают, что правильнее будет назвать этот процесс "земельно-гаражной амнистией". Принятые правила направлены преимущественно на разрешение вопросов оформления собственности именно на земельные участки, на которых расположены гаражи, а не на амнистию самовольно возведенных гаражных построек.

По информации Госдумы РФ, нововведение коснется более чем 3,5 млн граждан. Только в Тюмени, по разным данным, более полутора сотен гаражных кооперативов, и большинство из них строилось 30 и более лет назад, пишет ИА "Тюменская линия".