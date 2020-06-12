Тюменцам следует соблюдать правила безопасности во время ремонта автомобиля в гараже

Тюменские автовладельцы летом зачастую предпочитают ремонтировать автомобиль своими силами в гараже, на даче или во дворе частного дома. Однако в этом случае важно помнить и соблюдать правила безопасности.

В ГУ МЧС России по Тюменской области напоминают, что техобслуживание и ремонтные работы необходимо проводить при заглушенном двигателе и с выключенным зажиганием. В качестве источника освещения лучше использовать переносные лампы напряжением не более 12 вольт.

При подзарядке аккумулятора происходит выделение свободного водорода, который в сочетании с кислородом образует взрывоопасную концентрацию. Поэтому в том месте, где заряжается аккумуляторная батарея, запрещено использовать открытые источники огня. Важно, чтобы зажимы на клеммах АКБ обеспечивали надёжный контакт. А перегоревшие предохранители можно менять только после устранения причины короткого замыкания, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

В ведомстве отметили, что самой распространенной причиной возгорания авто является короткое замыкание при неисправности электрооборудования. Также причиной пожара может стать неисправность топливной системы, неосторожное обращение с огнём при курении в салоне, нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения с огнём.