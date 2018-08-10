В субботу в центре Тюмени перекроют несколько улиц

14:25 10 августа 2018
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Завтра, 11 августа, в областном центре будет отмечаться День физкультурника, в рамках которого пройдет ряд спортивных мероприятий, в том числе велогонка на призы Сергея Усламина. В связи с этим с 10 до 15 часов будет прекращено движение транспорта в районе строительного института ТИУ:

- ул. Коммунистическая (на участке от ул. Луначарского до ул. Ямской);

- ул. Ямская (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской);

- ул. Казанская (на участке от ул. Ямской до ул. Луначарского);

- ул. Луначарского (на участке от ул. Казанской до ул. Республики);

- Никольский мост до пересечения улиц Республики – Ленина.

Теги: ограничение движения
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