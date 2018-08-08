В Тюмени три автобуса пустят до ЖК "Москва"

В областном центре изменится схема движения автобусов №52 "Сквер им. Немцова — а/п Плеханово", №79 "мкр. Восточный — а/п Плеханово", №96 "з-д медоборудования — а/п Плеханово". Эти маршруты продлят до нового конечного остановочного пункта — ЖК "Москва".

По сообщению Тюменьгортранса, в схемах движения маршрутов появится промежуточная остановка "а/п Плеханово" в районе дома №181 по улице Интернациональной.

Новые схемы движения начнут действовать с 11 августа

Обновленное расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".