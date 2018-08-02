Тюменцев предупреждают о сильном ветре

13:41 02 августа 2018
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Единый центр оперативного реагирования города Тюмени сообщает о  неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются в городе в ближайшие сутки.

По данным Тюменского гидрометцентра, 3 августа ночью без осадков, ветер юго-западный, 4–9 м/с, температура +9...+11˚С. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8–13 м/с, порывы до 18 м/с, температура +23...+25˚С.

Теги: ветер , погода
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