Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Единый центр оперативного реагирования города Тюмени сообщает о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются в городе в ближайшие сутки.

По данным Тюменского гидрометцентра, 3 августа ночью без осадков, ветер юго-западный, 4–9 м/с, температура +9...+11˚С. Днем небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8–13 м/с, порывы до 18 м/с, температура +23...+25˚С.