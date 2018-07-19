На участке улицы Республики в центре Тюмени запретят остановку транспорта

Остановку транспорта от перекрестка улиц Первомайская-Республики до дома №42 по ул. Республики запретят с 27 июля.

Как пояснили в администрации города, ограничение обусловлено "сложной дорожно-транспортной обстановкой, связанной со стоянкой автомобилей вдоль проезжей части, а также создающих помехи в движении основному потоку транспорта".

В ближайшее время на указанном отрезке улицы будут установлены дополнительные дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".