На участке улицы Республики в центре Тюмени запретят остановку транспорта

18:00 19 июля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.tyumen-city.ru
| Фото: www.tyumen-city.ru

Остановку транспорта от перекрестка улиц Первомайская-Республики до дома №42 по ул. Республики запретят с 27 июля.

Как пояснили в администрации города, ограничение обусловлено "сложной дорожно-транспортной обстановкой, связанной со стоянкой автомобилей вдоль проезжей части, а также создающих помехи в движении основному потоку транспорта".

В ближайшее время на указанном отрезке улицы будут установлены дополнительные дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2018