На участке улицы Республики в центре Тюмени запретят остановку транспорта

Остановку транспорта от перекрестка улиц Первомайская-Республики до дома №42 по ул. Республики запретят с 27 июля.
Как пояснили в администрации города, ограничение обусловлено "сложной дорожно-транспортной обстановкой, связанной со стоянкой автомобилей вдоль проезжей части, а также создающих помехи в движении основному потоку транспорта".
В ближайшее время на указанном отрезке улицы будут установлены дополнительные дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".
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