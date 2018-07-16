Часть улицы Горького в Тюмени закрыли для проезда на неделю

17:20 16 июля 2018
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dpchas.com.ua
| Фото: dpchas.com.ua

С 16 по 22 июля на улице Максима Горького, в районе пересечения с улицей Красные Зори, запрещено движение автотранспорта.

За эти дни аварийные службы планируют устранить повреждения коммуникаций водопроводной сети, которая пролегает под дорожным полотном. 

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, объехать участок можно по улицам Малыгина, Красных Зорь и Салтыкова-Щедрина:

Теги: ограничение движения , ремонты
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