На трассе Екатеринбург–Тюмень на четыре дня ограничено движение транспорта

13:32 16 июля 2018
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Собирающимся в деловые или частные поездки тюменцам ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует учесть, что на трассе Р-351 Екатеринбург–Тюмень с 16 по 19 июля ограничено движение транспорта.

Ограничения вводятся в связи с работами на путепроводе на км 93+700 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург–Тюмень в Свердловской области. На данном участке будет организовано реверсивное движение.

ФКУ "Уралуправтодор" просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

Теги: Екатеринбург , ограничение движения , ремонт дороги , Свердловская область
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