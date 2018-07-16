На трассе Екатеринбург–Тюмень на четыре дня ограничено движение транспорта

Собирающимся в деловые или частные поездки тюменцам ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует учесть, что на трассе Р-351 Екатеринбург–Тюмень с 16 по 19 июля ограничено движение транспорта.
Ограничения вводятся в связи с работами на путепроводе на км 93+700 автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург–Тюмень в Свердловской области. На данном участке будет организовано реверсивное движение.
ФКУ "Уралуправтодор" просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).
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