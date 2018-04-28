В Тюменской области с 29 апреля вводится особый противопожарный режим

09:15 28 апреля 2018
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cdn.pixabay.com

Глава региона Владимир Якушев подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территориях Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа с 29 апреля. В  в Вагайском, Тобольском и Уватском районах — с 5 мая.

Такие меры предосторожности вводятся в регионе ежегодно в связи с повышением пожарной опасности, а также для защиты людей и территорий от чрезвычайных ситуаций, напоминает пресс-служба губернатора.

На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение сделано для тех, чья работа связана с пребыванием в лесах, кто  использует лесов в установленном законом порядке. Также можно находиться на рекреационных участках или в целях любительской и спортивной охоты на пернатую дичь.

Нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

Для ограничения доступа населения и транспорта в леса будут организованы  мобильные посты.

Отметим, в Ялуторовском районе и Ишиме распоряжениями глав особый режим введен действует с 25 и 27 апреля соответственно.

Теги: Владимир Якушев , Ишим , лесные пожары , правительство Тюменской области , Ялуторовск
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