На время первомайской демонстрации в центре города ограничат движение

12:00 27 апреля 2018
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Фото: rotfront.su

В Тюмени в первой половине дня будет ограничено дорожное движение на время массовых мероприятий, посвященных 1 мая.

С 10.00 — на улице Республики от Мельникайте до улицы Орджоникидзе; на улице Орджоникидзе от улицы Республики до улицы Герцена.

С 11.00 на улице Республики от улицы Мельникайте до улицы Водопроводной.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее, следовать указаниям регулировщиков, заблаговременно выбирать маршрут движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Теги: ограничение движения
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