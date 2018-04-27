На время первомайской демонстрации в центре города ограничат движение

В Тюмени в первой половине дня будет ограничено дорожное движение на время массовых мероприятий, посвященных 1 мая.
С 10.00 — на улице Республики от Мельникайте до улицы Орджоникидзе; на улице Орджоникидзе от улицы Республики до улицы Герцена.
С 11.00 на улице Республики от улицы Мельникайте до улицы Водопроводной.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее, следовать указаниям регулировщиков, заблаговременно выбирать маршрут движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
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