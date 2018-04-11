К тюменским кладбищам пустят больше автобусов в Радоницу

В Радоницу, 17 апреля, в Тюмени увеличат количество автобусов на маршрутах №32 и №121.

Как сообщает Тюменьгортранс, на маршруте № 121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 "ЖДВ — с/о "Приволье" будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости.

С 14 по 16 апреля, а также после дня поминовения усопших, 21 и 22 апреля, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 – четыре автобуса большого класса вместимости.

Расписание автобусов можно посмотреть на сайте tgt72.ru или узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.