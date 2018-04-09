В Тюмени под видом грузоперевозчика действовали мошенники

В Тюмени суд вынес приговор трем местным жителям, которые договаривались о грузоперевозках и похищали деньги клиентов.

Один из них был зарегистрирован на сайте грузоперевозок и вместе с родственником оказывал посреднические услуги между продавцом товара, покупателем и грузоперевозчиком. Сами они перевозками не занимались — не было транспорта. Заработать достаточно на посредничестве не получалось, поэтому тюменцы замыслили аферу. На том же сайте они находили клиентов и от имени подставных лиц договаривались о грузоперевозках. Отправленные в счет предоплаты или на топливо деньги они перечисляли третьему подельнику, а после делили их между собой.

По данным следствия, от их действий с декабря 2016 года по март 2017 года пострадали две фирмы и семь граждан из Архангельской, Ленинградской, Тюменской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Челябинской областей, Удмуртии и Чувашии. Общий размер ущерба составил 160 тысяч рублей.

Одному из них суд назначил четыре с половиной года колонии общего режима, его родственнику три с половиной года. Третий аферист был осужден на четыре года колонии строгого режима. Как сообщает областная прокуратура, по восьми заявленным искам в пользу потерпевших с мошенников взыскали 146 тыс. рублей.