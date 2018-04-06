На тюменских кладбищах прибрались к Радонице

В Тюмени в преддверии родительского дня, который в этом году приходится на 17 апреля, специалисты департамента городского хозяйства обследовали кладбища Червишевское – 1, – 2, – 3 и Верхнеборское.

"Пока там лежит полуметровый слой снега, и к захоронениям подойти непросто. Несмотря на это, на городских кладбищах освобождены от снега межквартальные проезды, контейнеры очищены от мусора", — сообщают в городской администрации.

Специалисты МКУ "Некрополь" закупили 21 тысячу мешков, их будут раздавать посетителям бесплатно при входе на кладбище.