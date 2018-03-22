В Тюмени ожидается сильный снегопад

По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 марта, в Тюмени в течение дня будет идти мокрый снег. Он может начаться ближе к полудню и усилиться к вечеру. К ночи ожидается сильный снегопад.

Ночью 23 и 24 марта также пройдет снег. Специалисты констатируют, что выпавшие в марте осадки уже превысили месячную норму. Все три дня – с 22 по 24 марта – в Тюмени ветер порывами 6–11 м/с. Ночная температура 22 марта составит –10 –12 градусов, 23 марта –10 –12 градусов, 24 марта –12 –14 градусов.

Как сообщает городская администрация, специальная дорожная техника готова к работе, в том числе в ночную смену в соответствии с графиком. В первую очередь будут чистить дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание уделят уборке снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов.

Специалисты дорожных служб обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, и по возможности не ставить их под деревьями, а также планировать время в пути с учетом дорожной ситуации.

Тюменцы могут проследить за ходом уборки в режиме онлайн.