Тюмень за день: 15 марта

Тюменцы активно участвуют в форуме "Россия – страна возможностей"
Делегация из Тюмени отличилась в первый день работы всероссийского форума, проходящего на платформе "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Тюменцам подарят 3 000 билетов на концерт Тимати и Ёлки
В Тюмени разыграют десять толстовок с автографами Тимати и Ёлки на концерте "Открой свою Тюмень" 25 марта. Еще десять человек смогут получить толстовки за репост в соцсетях. На сам концерт тоже можно бесплатно пройти.
Полиция ищет очевидцев ДТП у тюменского "Современника"
14 марта 2018 года около 15:00 на улице Широтной в Тюмени, напротив дома 97, в районе ДК "Современник" неустановленным автомобилем сбита 15-летняя девочка. Проезжую часть она переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.
Для пожилых тюменцев организуют санаторий на дому
В Тюмени продолжается реализация проекта "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому". Его курирует региональный геронтологический центр "Третий возраст".
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