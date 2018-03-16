Тюмень за день: 15 марта

Тюменцы активно участвуют в форуме "Россия – страна возможностей"

Делегация из Тюмени отличилась в первый день работы всероссийского форума, проходящего на платформе "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Тюменцам подарят 3 000 билетов на концерт Тимати и Ёлки

В Тюмени разыграют десять толстовок с автографами Тимати и Ёлки на концерте "Открой свою Тюмень" 25 марта. Еще десять человек смогут получить толстовки за репост в соцсетях. На сам концерт тоже можно бесплатно пройти.

Полиция ищет очевидцев ДТП у тюменского "Современника"

14 марта 2018 года около 15:00 на улице Широтной в Тюмени, напротив дома 97, в районе ДК "Современник" неустановленным автомобилем сбита 15-летняя девочка. Проезжую часть она переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.

Для пожилых тюменцев организуют санаторий на дому

В Тюмени продолжается реализация проекта "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому". Его курирует региональный геронтологический центр "Третий возраст".