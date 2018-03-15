Для пожилых тюменцев организуют санаторий на дому

В Тюмени продолжается реализация проекта "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому". Его курирует региональный геронтологический центр "Третий возраст". Бригада квалифицированных специалистов и активисты областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость!" выезжает к людям пожилого возраста для того, чтобы в домашней обстановке провести полноценный комплекс оздоровительных, реабилитационных, культурно-досуговых, просветительских мероприятий.

С начала марта десятидневный социально-оздоровительный курс стал возможностью проверить и укрепить свое здоровье прямо на дому еще для шести пожилых тюменцев. До начала оздоровительных мероприятий к участникам приходит терапевт из территориальной поликлиники, проводит необходимые обследования и составляет рекомендации, которые ложатся в основу индивидуальной программы оздоровления.

Много времени в курсе уделяется вопросам психологического сопровождения людей пожилого возраста. Психологи проводят диагностику, сеансы арт-терапии, психотерапии, осуществляют индивидуальное психологическое консультирование и дают рекомендации самим подопечным, их родственникам.

Как отмечают в пресс-службе АНО "Третий возраст", с начала года оздоровительным курсом охвачено уже 36 человека, а до конца года его пройдут еще 108 пожилых тюменцев.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. За счет выделенных средств удалось приобрести необходимое оборудование: велотренажеры, степперы, ионизаторы воздуха и многое другое.

Подать заявку на участие в проекте и получить консультацию можно по телефону (3452) 51-76-27, есть официальная страница центра во "ВКонтакте".