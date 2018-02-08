На Иртыше перекрыли несанкционированную переправу

Несанкционированную ледовую переправу закрыли на участке Иртыша между Тобольском и Бизино сотрудники ГИМС и службы обеспечения безопасности на воде. С помощью трактора там соорудили снежный вал, а также установили запрещающие проезд знаки и оградили место выезда на лед сигнальными лентами.

"Один раз, сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей, припорошенных снегом", — напоминает начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.

Автомобилистам, передвигающимся по действующим ледовым переправам, рекомендуют выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Движение по переправе осуществлять со скоростью не более 20 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей.

Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Также не рекомендуется пересекать переправу при плохой видимости — в туман или пургу.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области