На улице Дмитрия Менделеева временно изменят схему движения автобусов

В Тюмени с 28 января по 6 февраля на период ведения работ на улице Дмитрия Менделеева будет изменено движение муниципальных маршрутов № 16, 57, 73, 88.

Объезд перекрытого участка дороги будет организован по улице Николая Семенова. Из схем движения маршрутов № 16 и № 73 исключается остановочный пункт "Ул. Д. Менделеева" в сторону улицы Пермякова. На время объезда посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте, расположенном в районе ТЦ "Лента".

Уточнить время прибытия пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.