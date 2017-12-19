В Комсомольском сквере заливают каток на 3 тысячи квадратных метров

В Тюмени начали заливать самую большую ледовую площадку в городе среди муниципальных. Размер катка в Комсомольском сквере составит более 3000 квадратных метров.

Его открытие пройдет в эту субботу, 23 декабря, в 12 часов. Здесь предусмотрены отдельная детская и взрослая зоны для катания, огороженные деревянными перилами, а также пункт проката коньков, где можно сделать заточку лезвий.

"Для тех, кто пока не умеет кататься, планируется организовать прокат специальных приспособлений: для маленьких – "пингвинов", для подростков – "снеговиков", для взрослых – "хоккеистов", – приводят слова руководителя ООО "Вертикальный мир" Александра Андросова в пресс-службе администрации города.