В Тюмени кирпичное здание замаскировали под старинный деревянный дом

В Тюмени новый стрит-арт появился на пересечении ул. Володарского, 22 и Дзержинского, 38. Там стену офисного здания художники превратили в деревянный дом с окнами, украшенными причудливыми наличниками. Окна стилизованы под современные гаджеты — так авторы решили привлечь внимание к вопросу восприятия истории, переплетения прошлого, настоящего и будущего.

Идея принадлежит парку "Россия – Моя история", куратором проекта выступил руководитель арт-группы "Цвет города" Дмитрий Зеленин. "Всё меняется. Сейчас и молодежь, и взрослое поколение смотрит на мир не через окна своей квартиры, а через экраны гаджетов. Именно они становятся для большинства теми самыми окнами в мир, через которые мы узнаем новое, учимся, получаем информацию. Наш проект — визуализация на тему того, как сочетается история и современность, — пояснил директор исторического парка "Россия — моя история" Павел Шафорост.

Воплотил замысел художник Слава Ptrk, который живет и работает в Москве. На создание арт-объекта ушла неделя. "Авторы уделили особое внимание наличникам, так как это традиционный символ деревянной Тюмени. Они изучили резьбу и орнамент, характерный для старинных домов, и постарались повторить это в своей работе. Для того, чтобы наличники смотрелись более объемно и реалистично, их выпилили из фанеры", — рассказали в пресс-службе областного департамента по общественным связям.

Фото: Яна Пустовских