Жителей Тюменской области предупреждают о резком ухудшении погоды

Завтра, 24 октября, ожидаются осадки, в южных районах сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра до 17–22 м/с.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru