Жителей Тюменской области предупреждают о резком ухудшении погоды

Резкое изменение погоды на юге Тюменской области прогнозируют в Тюменском гидрометцентре.
Завтра, 24 октября, ожидаются осадки, в южных районах сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра до 17–22 м/с.
В среду, 25 октября, ночью сохранится сильный порывистый ветер, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы.
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