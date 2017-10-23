Жителей Тюменской области предупреждают о резком ухудшении погоды

14:45 23 октября 2017
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Резкое изменение погоды на юге Тюменской области прогнозируют в Тюменском гидрометцентре. 

Завтра, 24 октября, ожидаются осадки, в южных районах сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра до 17–22 м/с.

В среду, 25 октября, ночью сохранится сильный порывистый ветер, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы. 

Теги: ветер , погода , снег
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