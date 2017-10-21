Сегодня ночью будет звездный дождь

21:10 20 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды, связанным с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды, сообщает паблик #ВКосмосе.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/с. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Смогут ли тюменцы загадать желания на падающие звезды - пока большой вопрос. Сейчас небо закрыто облаками. Но надежда еще есть: к 5:00  Гисметео обещает малооблачную погоду.

Теги: космос , прогнозы , метеорология
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