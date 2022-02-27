Читка книги Владимира Бибихина "Лес" пройдет в тюменском "Космосе"

Участники ридинг-клуба в МТЦ "Космос" прочтут книгу Владимира Бибихина "Лес". Так начнется первый этап реализации проекта "Лес" Бориса Павловича в Тюмени, сообщает театральный центр. Событие пройдет 4 марта, начало в 19:00.

Чтение книги пройдет под руководством организатора лаборатории симультанного перформанса SIM_V Lab, кандидата философских наук Германа Преображенского.

"Набираем будущих участников для создания своих творческих работ любого формата по мыслям и идеям Владимира Бибихина. На первом этапе знакомства – ридинг-клубе - вы узнаете биографию и мировоззрение автора, по философии которого поставлены спектакли и перфомансы", - говорят организаторы проекта, сообщила Тюменская линия.