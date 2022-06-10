"Космос" приглашает тюменцев на показы проекта "Архивация нас"

12 и 13 июня в МЦТ "Космос" пройдут итоговые показы проекта "Архивация нас". Зрителю предлагается семь спектаклей и одна читка, можно сходить на каждый, обязательное условие - регистрация.
"Архивация нас" – проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство. В рамках проекта была организована образовательная программа, четыре генерации по направлениям: театр горожан, современные танцпрактики, новые медиа и звуковой ландшафт, драматургия. В конце всех генераций у участников проекта прошел питчинг, на котором они представили свои проекты.
Магистранты школы-студии МХАТ выбрали семь лучших работ для реализации. С 1 по 10 июня шел постановочный процесс. Режиссеры вместе с инициативными горожанами, авторами проектов, ставили эскизы по своим идеям, работали над проектами, собирали и разбирали личные архивы, чтобы представить их зрителю.
Интерактивная инсталляция "Молчанка"
Она проговорит за тебя то, что ты боишься сказать
12 июня:
12:00–12:20;
13:00–13:20,
14:00–14:20,
15:00–15:20,
16:00–16:20
13 июня:
13:00–13:20,
14:00–14:20,
15:00–15:20.
Исследование личной истории "Инвентаризация"
Одна жизнь через призму многих: героиня расскажет историю своего отца через архивы, записи, вещи, воспоминания.
12 июня:
12:00–13:20
14:00–15:20
16:00–17:20
Интерактивный site-specific спектакль "Привет, сосед"
Как давно ты общался с соседом? Сходим в соседний двор, познакомимся
12 июня 14:00–15:20
Спектакль-концерт "История пельмешка"
Герой поделится 7 песнями из своего плейлиста, поговорит с тобой, пофантазирует и, возможно, чуть больше поверит в себя
12 июня 20:00–21:20
Регистрация:
Инсталляция The Wall
2622 год. Уже несколько столетий роботы-андроиды способны мыслить и испытывать эмоции. Зритель присутствует на (утилизации) робота женщины-мусульманки.
13 июня
12:00–12:45
14:00–14:45
15:00–15:45
"Изобретая повседневность"
Из чего состоит твой обычный день? Посмотрим на повседневность и обсудим ее с преподавателем Антропошколы ТюмГУ.
12 июня 16:00–18:00
Регистрация:
Спектакль-перформанс "Старик и море"
Документальное исследование старости через пластику
13 июня 14:00–15:30
Регистрация:
Читка пьесы "Ютубчик как средство борьбы со страхами"
Психолог рассказывает о методах работы со страхом, а обычные люди, живущие в разных частях города, пытаются применить их в сложившейся ситуации.
13 июня 17:00–18:40.
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