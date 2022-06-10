"Космос" приглашает тюменцев на показы проекта "Архивация нас"

12 и 13 июня в МЦТ "Космос" пройдут итоговые показы проекта "Архивация нас". Зрителю предлагается семь спектаклей и одна читка, можно сходить на каждый, обязательное условие - регистрация.

"Архивация нас" – проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство. В рамках проекта была организована образовательная программа, четыре генерации по направлениям: театр горожан, современные танцпрактики, новые медиа и звуковой ландшафт, драматургия. В конце всех генераций у участников проекта прошел питчинг, на котором они представили свои проекты.

Магистранты школы-студии МХАТ выбрали семь лучших работ для реализации. С 1 по 10 июня шел постановочный процесс. Режиссеры вместе с инициативными горожанами, авторами проектов, ставили эскизы по своим идеям, работали над проектами, собирали и разбирали личные архивы, чтобы представить их зрителю.

Интерактивная инсталляция "Молчанка"

Она проговорит за тебя то, что ты боишься сказать

12 июня:

12:00–12:20;

13:00–13:20,

14:00–14:20,

15:00–15:20,

16:00–16:20

13 июня:

13:00–13:20,

14:00–14:20,

15:00–15:20.

Исследование личной истории "Инвентаризация"

Одна жизнь через призму многих: героиня расскажет историю своего отца через архивы, записи, вещи, воспоминания.

12 июня:

12:00–13:20

14:00–15:20

16:00–17:20

Интерактивный site-specific спектакль "Привет, сосед"

Как давно ты общался с соседом? Сходим в соседний двор, познакомимся

12 июня 14:00–15:20

Спектакль-концерт "История пельмешка"

Герой поделится 7 песнями из своего плейлиста, поговорит с тобой, пофантазирует и, возможно, чуть больше поверит в себя

12 июня 20:00–21:20

Регистрация:

Инсталляция The Wall

2622 год. Уже несколько столетий роботы-андроиды способны мыслить и испытывать эмоции. Зритель присутствует на (утилизации) робота женщины-мусульманки.

13 июня

12:00–12:45

14:00–14:45

15:00–15:45

"Изобретая повседневность"

Из чего состоит твой обычный день? Посмотрим на повседневность и обсудим ее с преподавателем Антропошколы ТюмГУ.

12 июня 16:00–18:00

Регистрация:

Спектакль-перформанс "Старик и море"

Документальное исследование старости через пластику

13 июня 14:00–15:30

Регистрация:

Читка пьесы "Ютубчик как средство борьбы со страхами"

Психолог рассказывает о методах работы со страхом, а обычные люди, живущие в разных частях города, пытаются применить их в сложившейся ситуации.

13 июня 17:00–18:40.