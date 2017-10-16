По мосту на Мельникайте запускают автобусы

В Тюмени общественный транспорт пустят через мост на улице Мельникайте с 18 октября.
Как сообщает Тюменьгортранс, маршруты № 5 "п. Тарманы — мкр. Южный", № 29 "Городская поликлиника № 8 — ул. Сталепромышленная", № 44 "улица Суходольская — кафе "Ивушка", № 45 "ЖК "Звездный городок" — ОБИЛ", № 76 "Автобаза № 100 — РОВД Тюменского района" вернутся к основным схемам движения.
Расписание можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".
Напомним, накануне завершились работы по демонтажу старого автомобильного моста.
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