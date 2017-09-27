Тюменцам предложат провериться на сердечно-сосудистые заболевания

В Тюмени 29 сентября с 17 до 19 часов в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60, 2 этаж) пройдет профилактическая акция ко Всемирному дню сердца. Консультационный прием будут вести врачи-терапевты и кардиологи, а также специалисты по профилактической медицине.

Взрослые смогут пройти исследование на "умных" весах, измерить давление и пульс, пройти ЭКГ, а также получить консультацию врачей по результатам исследований и научиться правильно измерять артериальное давление. Фельдшеры станции скорой помощи на манекенах проведут открытые занятия по сердечно-легочной реанимации.

Болезни системы кровообращения являются ведущими в структуре причин смертности за 2016 год — 49%. На первом месте среди них — ишемические болезни сердца (61,5%).

"По состоянию на конец прошлого года всего зарегистрировано 71 408 больных с ишемической болезнью сердца. Итоги 2017 года подводить рано, есть еще время, чтобы предстоящие цифры изменились в лучшую сторону. Ведь за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. Не устают медики повторять, что основа основ — профилактика", — отмечают в областном департаменте здравоохранения.