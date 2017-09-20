В Тюмени до октября ограничили проезд в одном из Степных переулков

В связи с выполнением работ по ремонту подземных коммуникаций с 20 сентября по 2 октября прекращено движение транспортных средств в районе дома № 36 по 8-му Степному переулку в Тюмени.
Пути объезда: ул. Ленинградская, ул. Калужская, ул. Калинина, ул. Братская
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
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