В тюменском Госохотуправлении разрешения на добычу пернатой дичи начали выдавать без перерывов на обед и выходных

В Госохотуправлении Тюменской области с 18 по 25 августа будут вести личный прием для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи.
В Тюмени специалисты будут ежедневно принимать с 8:45 до 18:00 без перерыва на обед и без выходных по адресу: улица Свердлова, 35, корпус 3.
Районные подразделения осуществляют личный прием с понедельника по пятницу включительно с 8:45 до 18:00, также без перерыва на обед.
Информация об этом появилась 17 августа на сайте Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.
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