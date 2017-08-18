В тюменском Госохотуправлении разрешения на добычу пернатой дичи начали выдавать без перерывов на обед и выходных

17:39 17 августа 2017
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hdwallpapers8k.com
| Фото: hdwallpapers8k.com

В Госохотуправлении Тюменской области с 18 по 25 августа будут вести личный прием для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи.

В Тюмени специалисты будут ежедневно принимать с 8:45 до 18:00 без перерыва на обед и без выходных по адресу: улица Свердлова, 35, корпус 3.

Районные подразделения осуществляют личный прием с понедельника по пятницу включительно с 8:45 до 18:00, также без перерыва на обед.

Информация об этом появилась 17 августа на сайте Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

Теги: охота , лицензия , охотники
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