В тюменском Госохотуправлении разрешения на добычу пернатой дичи начали выдавать без перерывов на обед и выходных

В Госохотуправлении Тюменской области с 18 по 25 августа будут вести личный прием для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи.

В Тюмени специалисты будут ежедневно принимать с 8:45 до 18:00 без перерыва на обед и без выходных по адресу: улица Свердлова, 35, корпус 3.

Районные подразделения осуществляют личный прием с понедельника по пятницу включительно с 8:45 до 18:00, также без перерыва на обед.

Информация об этом появилась 17 августа на сайте Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.