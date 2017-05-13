В Тюмени почти на месяц перекроют участок улицы Пермякова

В районе строительства развязки на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского планируется ограничение движения. Данный участок дороги будет закрыт для движения транспорта с 15 мая по 10 июня 2017 г.

Движение будет ограничено по улице Пермякова от улицы Н.Семенова до улицы Федюнинского в обоих направлениях. Объезд данного участка будет осуществляться по улицам Н. Семенова и М. Сперанского.

Также с улицы Н. Семенова будет возможно выехать на улицу Пермякова в строну Широтной, а по улице Пермякова при движении в сторону Федюнинского возможен разворот на перекрестке с улицы Н. Семенова.

Перекрытие движения связано с необходимостью строительства части транспортной развязки в виде полукольца (для проведения демонтажных работ, строительства ливневой канализации и дороги) по типу полукольца на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского, сообщает Государственное управление строительства Тюменской области.