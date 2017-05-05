Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

16:10 05 мая 2017
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Неблагоприятные метеорологические явления на территории Тюмени ожидаются в это воскресенье, 7 мая. Как сообщает местный гидрометцентр, в этот день будет сильный ветер.

На ночь синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с при температуре от 0 до +2 градусов, днем юго-западный ветер 8–13 м/с с порывами до 18 м/с при температуре от +12 до +14 градусов и дождь.

Теги: ветер , погода
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