Тюменские мосты и путепроводы приводят в порядок

Специалисты "Тюменьгормоста" приступили к генеральной послезимней уборке мостов и путепроводов. Всего на содержании предприятия находится 19 объектов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, мойка перильных ограждений мостов – процесс практически постоянный: их мытье предусмотрено два раза в месяц. Однако весной это приходится делать чаще, потому что последствия переменчивой погоды сразу же оседают на перилах.

На уборку каждого объекта нужно разное время: оно зависит от степени загрязнения и протяженности моста. "Для нас главный критерий уборки звучит так: должно быть чисто! – говорит директор Тюменьгормоста Николай Грибоедов. – Поэтому мойку можем произвести на некоторых объектах даже два раза подряд".

Отвечает Тюменьгормост и за городские опоры освещения. Задача на ближайшее время – отмыть их от грязи и пыли, покрасить, где необходимо. Около 700 опор будут выпрямлены, некоторые – заменены.